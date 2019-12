Crimineel (39) geliquideerd in Amstelveen

In Amstelveen is donderdagmiddag bij een schietincident voor een sportschool een dode gevallen. Volgens verschillende bronnen zou het om de Nederlands-Marokkaanse Rachid Kotar gaan.

De schietpartij vond rond 17.17 uur plaats voor sportschool Health City die aan de Escapade ligt. Het slachtoffer is een 39-jarige Kotar uit Amstelveen. Hij is een bekende van de politie. De man was bij zijn auto (volgens Het Parool een gepanserde BMW), toen er gericht op hem werd geschoten. Hij is ter plekke overleden. Een 4-jarig kind, dat op de achterbank van de auto zat, is hierbij ongedeerd gebleven en inmiddels opgevangen door familie. Mogelijk gaat het om een liquidatie. De politie stelt een onderzoek in en heeft de omgeving ruim afgezet. De daders zijn op de vlucht geslagen

Er is via Burgernet een oproep uitgegaan om uit te kijken naar een zilveren VW-transporter, oud model met geblindeerde achterruiten. De verdachten zijn mogelijke met dit type auto weggereden. Het is niet de bedoeling om de inzittenden zelf te benaderen, maar direct agenten in te schakelen, zo benadrukt de politie.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie kunnen geven over deze gerichte actie en die beelden hebben van het incident en/of de vluchtauto. Er is een uitgebrande auto aangetroffen aan de Buitensingel in Duivendrecht. De politie vermoedt dat dit de vluchtauto betreft. Mochten er mensen zijn die daar informatie over hebben, dan horen wij dat ook graag. Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Update:

Bas Paternotte van The Post Online zegt op Twitter: 'Slachtoffer schietpartij sportschool Amstelveen: 'Marokkaanse man, bracht zoontje naar zwemles'