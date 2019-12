Dode bij ongeval in Lievelde

Aan einde van de middag kwam de personenwagen door nog onbekende oorzaak in botsing met een busje op de Europaweg.

De andere inzittende van de auto is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

