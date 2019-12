Honderden mensen bij protest op Schiphol

Op de eerste dag van Protestival kwamen honderden mensen naar Schiphol. Met een protest eisten ze een klimaatplan van de luchthaven. Dewi Zloch, campagneleider Greenpeace Nederland: "Wat een hoopvolle dag! Schiphol moet met een klimaatplan komen, want de luchthaven wil blijven groeien met 40.000 extra vluchten, terwijl we midden in een klimaatcrisis zitten en de luchthaven al uit zijn voegen barst."

'We laten ons niet weerhouden door het hardhandige optreden namens de burgemeester. We hebben vandaag met honderden mensen op publiek terrein, in de openbare ruimte van Schiphol Plaza een podium gecreëerd en het verhaal van vele mensen laten horen. Van omwonenden die dag in dag uit overlast ondervinden, tot grootouders die er voor hun kleinkinderen stonden te protesteren.'

Arrestaties

Er zijn vandaag meer dan 25 actievoerders gearresteerd. Zij verlaten op dit moment de Maxima Kazerne in Badhoevedorp. De honderden andere actievoerders zijn vanaf Schiphol Plaza allemaal met bussen afgevoerd naar locaties ver buiten Schiphol waaronder Krommenie, Santpoort, Uitgeest en Zaandam. Dewi Zloch: "Onder de mensen die gearresteerd zijn, zijn jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst en omwonenden van Schiphol die nachten wakker liggen van het lawaai en zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen."

De actievoerders hebben zich vandaag bijna zeven uur in het hart van de grote vervuiler Schiphol laten horen. De reactie van de burgemeester vindt Greenpeace buiten alle proporties. 'Het recht op protest is een groot goed. Dit geldt ook op een luchthaven. Dat de burgemeester dit niet heeft gerespecteerd, roept bij ons grote zorgen op over de ruimte die er is in onze democratie om misstanden aan de kaak te kunnen stellen.'