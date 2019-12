Ruim 2.000 kilo vuurwerk aangetroffen in garagebox IJsselmuiden

Afgelopen zondag vonden agenten 2.071 kilo illegaal zwaar vuurwerk in een garagebox aan de Tichlerstraat in IJsselmuiden. 'De partij kwam aan het licht na een anonieme tip. Kort na de vondst werden twee verdachten aangehouden. Deze mannen van 38 en 39 jaar uit Meppel en IJsselmuiden zijn ingesloten voor onderzoek', zo meldt de politie maandag.

Twee aanhoudingen

De partij vuurwerk werd rond 14.00 uur in de garagebox aangetroffen. Een eerste schatting was dat om circa 1.000 kilo zou gaan, maar het bleek dus het dubbele te zijn. Kort daarop werden in de omgeving van de garagebox de twee verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het illegale vuurwerk. De twee zitten nog vast. Het politieonderzoek naar het vuurwerk is in volle gang.

Nitraten en Cobra's: levensgevaarlijk

De partij illegaal vuurwerk bestond voor een deel uit nitraten en cobra’s. Dit zijn zeer krachtige explosieven. Een dergelijke hoeveelheid opslaan in een woonwijk is levensgevaarlijk. Daarom roept de politie mensen die informatie hebben over de handel of opslag van illegaal vuurwerk zich te melden. Dit kan telefonisch via 0900-8844 maar ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.