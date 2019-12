Medisch incident Maria Theresiastraat in Boxtel

Donderdagmiddag omstreeks 14.35 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een noodsituatie in een woning aan de Maria Theresiastraat in Boxtel. De situatie bleek dermate ernstig te zijn dat het Mobiel Medisch Team (MMT) ook opgeroepen werd.

Baby

Volgens een omstander ging het om een baby van enkele maanden oud die mogelijk was gevallen. De baby is met onbekende verwondingen per ambulance onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De traumahelikopter landde in een weiland langs het politiebureau op de Bosscheweg.