OM eist jeugddetentie en tbs tegen jongen (16) die 15-jarige in rug schoot in Oss

Op 14 oktober 2023 wordt een 15-jarige jongen in Oss op straat in zijn rug geschoten. Hij is zwaargewond maar overleeft de schietpartij. 'De minderjarige schutter die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, stond vandaag terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) eist 24 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs', zo meldt het OM maandag.

Deurbelcamera

Een fietser, een arm die richt, een schot, gevolgd door een luide schreeuw. Dit is het onwerkelijke beeld dat is vastgelegd door een deurbelcamera in oktober vorig jaar. Het slachtoffer staat net voor de gebeurtenis rustig met een vriend te praten op de weg in voor een woning. Hij wordt direct overgebracht naar het ziekenhuis en overleeft de schietpartij na intensieve behandeling.

Grootschalig politieonderzoek

Een grootschalig politieonderzoek wordt opgestart met als doel om de schutter zo snel mogelijk op te sporen. Dat lukt twaalf dagen later, op 26 oktober. Onder meer camerabeelden in Opsporing Verzocht, herkenning door anderen en afgeluisterde telefoongesprekken leiden naar de 16-jarige schutter. Deze blijkt in de periode voor het schietincident korte tijd vermist te zijn geweest. Van een relatie tussen de verdachte en het slachtoffer blijkt geen sprake en het motief van de schutter blijft onduidelijk.

Poging moord

Naar oordeel van het OM blijkt uit het dossier in ieder geval dat de verdachte met voorbedachte rade heeft gehandeld en daarom is er volgens het OM sprake van poging tot moord. De officier van justitie ging vandaag uitvoerig in op het onverwachte aspect van de ernstige gebeurtenis: ‘Verdachte heeft het slachtoffer totaal onverwacht en zonder aanleiding op een laffe wijze in zijn rug geschoten. Een oninvoelbaar en ernstig feit. Het slachtoffer zal moeten dealen met de gevolgen hiervan. Bovendien veroorzaken dit soort feiten gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Lokaal in Oss, maar ook ver daarbuiten.’

Jeugdstrafrecht

Omdat de verdachte in deze zaak minderjarig is, wordt hij volgens het jeugdstrafrecht behandeld. Om de samenleving te beschermen en herhaling te voorkomen, eist het Openbaar Ministerie de maximale straf voor minderjarige verdachten: 24 maanden jeugddetentie. Daarnaast eist het OM een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-TBS) voor de verdachte, wat inhoudt dat de verdachte intensief behandeld moet worden in een justitiële jeugdinrichting. De rechter doet over twee weken uitspraak.