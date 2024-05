Pleegouders aangehouden in onderzoek zwaargewond meisje (10) Vlaardingen

De politie heeft maandagochtend 27 mei een 37-jarige man en een 37-jarige vrouw uit Vlaardingen aangehouden. 'Zij worden verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling van hun pleegdochter in hun woning in Vlaardingen', zo laat de politie maandag weten.

Onderzoek 'in volle gang'

'Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is in volle gang. De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben', aldus de politie.

Zwaargewond in ziekenhuis opgenomen

De politie startte dinsdag 21 mei een onderzoek nadat een 10-jarig meisje uit Vlaardingen maandag- op dinsdagnacht van die week met zwaar lichamelijk letsel en in zeer zorgwekkende toestand in het ziekenhuis werd opgenomen en nadat er twijfels waren over hoe haar verwondingen waren ontstaan. Zij is er, verdrietig genoeg, op dit moment zeer slecht aan toe.

TGO gestart

Om helder te kunnen krijgen wat er exact is gebeurd, is donderdag 23 mei een TGO-onderzoek (Team Grootschalige Opsporing) gestart, wat betekent dat een grote groep rechercheurs op de zaak is gezet. Er is onder meer (forensisch) onderzoek gedaan in de woning in Vlaardingen waar het meisje verbleef. Ook is er buurtonderzoek gedaan, zijn er camerabeelden uitgekeken en is gesproken met diverse mensen die meer informatie zouden kunnen hebben. Dit uitgebreide onderzoek leidde tot de aanhouding van de pleegouders van het meisje.

Andere kinderen in woning

Er is nog veel onduidelijk over deze ernstige zaak. De politie en het Openbaar Ministerie doen er alles aan om meer helderheid te krijgen over wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld en wat de rol van de pleegouders is. In de woning verbleven nog twee andere kinderen. Zij zijn ergens anders ondergebracht.