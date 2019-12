Politie rolt drugslab industrieterrein Venlo op

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Venlo in een bedrijfshal op een industrieterrein aan de Laurens Janszoon Costerstraat rond 02.00 uur een drugslab ontdekt. Dit meldt de politie maandag.

Lopend onderzoek

Collega’s gingen daar ter plaatse in een lopend onderzoek van de recherche in Oost-Brabant. De bedrijfshal bevond zich in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein.

Drie verdachten aangehouden

In de hal troffen de collega’s drie verdachten aan. Zij waren bezig met de productie van BMK, een grondstof voor de productie van amfetamine (speed). Het gaat om een man uit Landgraaf en twee mannen zonder vast woon- of verblijfplaats. Het drietal is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Ontmantelen

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is tot maandagmiddag bezig geweest met de ontmanteling van het drugslab en het opruimen van de hardware en chemicaliën. Deze zullen, nadat er verder onderzoek is gedaan, worden vernietigd.