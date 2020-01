MMT per helikopter ingevlogen voor medische noodsituatie Boxtel

Vrijdagochtend werden de hulpdiensten rond 11.00 uur gealarmeerd voor een medische noodsituatie in Residentiehuis Elisabethsdael aan de Mgr. Bekkersstraat in Boxtel.

MMT

Naast twee ambulances werd ook het traumateam ingevlogen, de traumahelikopter landde in de nabij gelegen pastorietuin van de Sint-Petrusbasiliek. Over de medische toestand van het slachtoffer is niets bekend.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de politie kwam ter plaatse.