Recherche onderzoekt incident bij school

De politie kreeg omstreeks 11.00 uur de melding dat de 17-jarige zich in het ziekenhuis had laten behandelen nadat hij eerder op de ochtend op de Neckar gewond was geraakt. De exacte toedracht van het incident is op dit moment nog niet duidelijk. Aangezien het onderzoek nog in volle gang is en er onder andere nog getuigen gehoord moeten worden, kan er op dit moment niet worden ingegaan op speculaties over de toedracht. Het slachtoffer heeft na behandeling het ziekenhuis weer mogen verlaten.