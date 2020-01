Trainingsactiviteiten militairen Irak stilgelegd

De maatregel heeft te maken met de oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Die zijn ontstaan na een Amerikaanse raketaanval in Irak op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Die kwam daarbij om het leven.

Er zijn ongeveer 40 Nederlandse militairen actief in het Noord-Iraakse Erbil. Voor de Capacity Building Mission Iraq trainen ze Iraaks-Koerdische milities, de Peshmerga. Die bevechten ISIS-strijders op de grond. Daarnaast traint een aantal Nederlandse militairen van de Special Operations Forces bij Bagdad Iraakse special forces.

De veiligheid van de Nederlandse militairen en civiele functionarissen in Irak heeft hoogste prioriteit. Dat schrijven de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) in een brief aan de Kamer. Het kabinet houdt de situatie nauwgezet in de gaten. De inschatting van de commandant van de anti-ISIS coalitie in Bagdad is daarbij leidend.