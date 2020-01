Vrouw overleden na aanrijding met bus

In Bussum is woensdagmiddag rond 16.35 uur een NS-stopbus op de Comeniusweg tegen een aantal auto's aangereden en heeft vervolgens een vrouw op een bakfiets aangereden.

Vrouw overleden

De vrouw vervoerde een kind in de bakfiets. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen om de slachtoffers medische hulp te geven. De vrouw raakte bekneld onder de bus en raakte zwaargewond. Zij overleed op de plaats van het ongeval aan haar verwondingen. Over de aard van het letsel van het kind is op dit moment nog geen duidelijkheid. Het kind zou niet bekneld zijn geraakt.

Straat afgezet

De politie heeft de Comeniusweg ter plaatse afgezet zodat de hulpverleningsdiensten hun werk kunnen doen. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval.