Verdachten dodelijke steekpartij Drachten langer vast

De minderjarige verdachten van de fatale steekpartij in Drachten waarbij een 16-jarige jongen om het leven kwam, blijven langer vast zitten. Dit maakt het Openbaar Ministerie bekend.

Een 15-jarige jongen uit Gorredijk en een 14-jarige jongen uit Drachten worden verdacht van betrokkenheid van de steekpartij op 23 december. Het slachtoffer raakte hierdoor zwaargewond en is enige tijd later in het ziekenhuis overleden.