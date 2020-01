Man (68) die jerrycan meenam in trein had geen kwade bedoelingen

De 68-jarige man, die de politie donderdag heeft aangehouden na de vondst van een jerrycan in een trein op het station van Leeuwarden, is inmiddels weer vrijgelaten en geen verdachte meer. 'De man is donderdagavond weer vrijgelaten. Er blijkt geen sprake te zijn van een strafbaar feit en de man wordt niet langer als verdachte beschouwd. De man had de jerrycan meegenomen in de trein zonder enige intentie om een strafbaar feit te plegen', zo laat de politie vrijdag weten.

Station ontruimd

Donderdagochtend 9 januari 2020 werd in een trein op het centraal station Leeuwarden een verdacht voorwerp aangetroffen. Om veilig onderzoek te kunnen doen naar het voorwerp werden het station en de naaste omgeving van het station ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een jerrycan met daarin benzine.

Man (68) aangehouden

Verdacht voorwerp

Team Explosievenverkenning

Het Team Explosievenverkenning (TEV) heeft het voorwerp donderdag onderzocht en een inschatting gemaakt. Het bleek te gaan om een jerrycan met daarin een nog onbekende vloeistof. Omdat de TEV-er onvoldoende kon inschatten wat het explosiegevaar van dit voorwerp was, is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

EOD

De EOD heeft onderzoek gedaan naar de jerrycan en heeft rond 15.00 uur bekend gemaakt dat er geen gevaarzetting meer was. De jerrycan is gisteren meegenomen voor nader onderzoek en een sporenonderzoek is door de politie afgerond. Er is aangetoond dat er benzine in de jerrycan zat. Station Leeuwarden werd gistermiddag dan ook weer volledig vrijgegeven.

Stavoren

Situaties

In situaties waar verdachte voorwerpen worden aangetroffen handelt de politie altijd uiterst zorgvuldig. De veiligheid van een ieder staat voorop. Door het stationsgebied af te zetten hebben de politie en de EOD zorgvuldig onderzoek kunnen doen. Nu blijkt dat er geen sprake is van een strafbaar feit is het politieonderzoek afgerond.