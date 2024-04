Aanhouding na steekincident in Sneek

Na een steekincident aan Kaatsland in Sneek op donderdagmiddag 18 april heeft de politie een verdachte aangehouden. Bij het incident raakte een 20-jarige man uit Sneek gewond.

Het steekincident vond plaats rond 16:15 uur. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart wat leidde tot de aanhouding van een minderjarige. Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen.