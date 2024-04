Vijf aanhoudingen in Sneek voor drugstransporten per zeilboten

In de vroege ochtend van 23 april zijn in Sneek vijf personen aangehouden.

Drugstransporten met zeilboten

Dat gebeurde na intensief onderzoek door de afdeling Opsporing van de Dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met het opzetten en uitvoeren van drugstransporten via zeilboten.

Vier familieleden verdacht

Van de aangehouden verdachten komen er vier uit dezelfde familie. Dat zijn en 81-jarige man, een 57-jarige man en een 25-jarige man uit Sneek en een 28-jarige man uit Joure. De vijfde verdachte is een 49-jarige man uit Deventer.

Twee zeilboten in beslag genomen

In Sneek, Joure, Deventer en Den Haag vonden doorzoekingen plaats. Daarbij heeft de politie beslag gelegd op onder andere gegevensdragers, documenten, geld, verdovende middelen en drie auto’s. In Spanje en in Terherne zijn twee zeilschepen in beslag genomen.

Volle gang

De verdachten worden vrijdag 26 april voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het is onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten.