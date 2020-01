Man bedreigd met vuurwapen Zaandam

De politie deed in de omgeving een onderzoek en trof op de Rode Zee de gestolen auto aan. De verdachte zat nog in het voertuig en deze wilde vluchten. Tot tweemaal toe reed de verdachte met de gestolen auto op de politie in, waarop de politie op de auto te schoot. Niemand raakte hierbij gewond. De verdachte bestuurder, een 30 jarige man uit Zaanstad, is vervolgens aangehouden. Het vuurwapen is in de auto aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de beroving.