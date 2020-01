Van vrachtwagen gevallen aardappelen maken N34 spekglad

Weg afgesloten

De politie heeft de weg voor het doorgaande verkeer in beide richtingen afgesloten. Verkeer werd bij de afslagen Exloo en Emmen-Noord van de N34 geleid. De vrachtwagen waar het om ging was er tussenuit gepiept en in ging velden of wegen te bekennen.