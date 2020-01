'Klapdag' politie levert grote vangst op in grootschalig onderzoek

Dinsdag 14 januari organiseerde de politie een zogeheten ‘klapdag’. 'Met 100 collega’s uit diverse politieteams in Twente vonden op acht verschillende adressen doorzoekingen plaats. Uiteindelijk werd er een grote hoeveelheid aan verdovende middelen aangetroffen, ruim €11.000, - aan contact geld, vier personenauto’s werden in beslaggenomen en er werd beslag gelegd op een woning', zo laat de politie woensdag weten.

Drugs, geld en auto's in beslag genomen

De aanhoudingen van vier verdachten, tientallen kilo’s verdovende middelen, een grote hoeveelheid geld, vier auto’s die in beslag zijn genomen en beslaglegging van een woning zijn de opbrengst van een recherche- actie van het hennepteam in Twente. In totaal verrichtte de politie acht doorzoekingen op verschillende adressen. Nauwe samenwerking met zo’n 100 collega’s van diverse politieteams leidde tot deze grote opbrengst.

Hennepteam

Het hennepteam van de districtsrecherche en het basisteam van Enschede uit Twente richten zich al een tijd lang op een grootschalig onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Het onderzoek toonde aan dat er één winkel uitsprong waar de verdachten grote hoeveelheden verdovende middelen verkochten aan voornamelijk Duitse bezoekers.

Onderzoek gaat door

Tot nu toe zijn er vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 30- jarige en 33- jarige man uit Enschede, een 29- jarige man uit Rijssen en een 22- jarige man uit Enschede. Het onderzoek gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.