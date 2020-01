Wheelie rijders rijden massaal zonder helm in IJmuiden. Politie: LEVENSGEVAARLIJK

Een wheelie is een truc op de motor waarbij op één wiel zo lang mogelijke afstand wordt gereden. Liefhebbers beoefenen hun sport op een motor, een quat, brommers, scooters of zelfs de fiets.

Het is voor de rijders verboden hun stunts uit te halen op de openbare weg, maar daar trekken lang niet alle motorrijders zich iets van aan.

In het Noord-Hollandse IJmuiden en Hoofddorp kwamen zondagmiddag diverse liefhebbers bij elkaar om hun kunsten aan elkaar te showen.

Het motortreffen in Hoofddorp duurde alleen niet lang door ingrijpen van de politie. Hierdoor weken de rijders uit naar een industrieterrein in Aalsmeer. Ook in IJmuiden op de openbare weg, net voor de ingang van het gedoogde motorcrossterrein, werd door tientallen wheelie-rijders gestreden.

De politie kwam ook hier kijken, maar greep niet in. Wel werden alle kentekens van geparkeerde voertuigen van de rijders op de gevoelige plaat vastgelegd. De politie ter plaatse liet BlikopNieuws weten niet blij te zijn dat de rijders (veelal zonder helm) de openbare weg als circuit in bezit hadden genomen. Sluiting van De Kuil was volgens de politie de enige oplossing om een einde te maken van deze wildrijders. Volgens onze journalist is deze uitspraak niet terecht. Wheelie-rijders rijden op het asfalt en niet op de crossbaan. Met sluiting benadeel je de crossers die juist nooit op de openbare weg rijden.

Helm in tweeën

Op het industrieterrein in Aalsmeer ging het vanmiddag wel fout tijdens een stunt. Daar viel een motorrijder zo hard, dat zijn helm in tweeën brak. Het is onbekend of het slachtoffer letsel aan zijn val heeft overgehouden.

De KNMV pleit al langer voor open terreinen waar gestunt mag worden, maar politiek lijkt het nog steeds niet van de grond te kunnen komen. Helaas is bij vaak Groene locale partijen motorsport een groot taboe waardoor de sport in welke vorm vaak wordt gezien als een probleemsport.