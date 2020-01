Woningbrand Duiven blijkt te gaan om gezinsdrama

Bij de brand in een woning in Duiven van afgelopen vrijdagochtend, waarbij drie personen om het leven zijn gekomen, blijkt het na politieonderzoek te gaan om een gezinsdrama. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Drie lichamen

Vrijdagochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat er rook kwam uit een huis aan de Roodwilligenstraat in Duiven. Er bleek brand in de woning, die geblust werd door de brandweer. Brandweermannen vonden in het huis drie lichamen.

Politieonderzoek

De politie startte direct met onderzoek. Allereerst was het belangrijk om te achterhalen wie de drie overleden mensen waren. De identificatie van de overledenen kon pas vandaag afgerond worden. Daarnaast was het onderzoek gericht op het achterhalen van de oorzaak van de brand. Dat onderzoek is zo goed als afgerond, daarom kan het politieteam haar bevindingen delen.

Gezinsdoding

De drie overleden personen zijn de bewoners van het huis, een man (64) en vrouw (58) met hun 20-jarige dochter. 'Uit het politieonderzoek blijkt dat er sprake is van een gezinsdoding. De slachtoffers zijn voor de brand om het leven gebracht. Met deze conclusies wordt het onderzoek afgesloten. Meer details zullen er niet bekend gemaakt worden', aldus de politie.

'Ontzetting'

Waarnemend burgemeester Jacques Niederer: 'Dat drie mensen uit Duiven zijn overleden was al een schok. Dat dit nu een triest gezinsdrama blijkt te zijn, roept nog meer gevoelens van ontzetting op. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, vrienden en overige betrokkenen.'