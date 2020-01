Gewapende overval op woning

De bewoner van een woning aan de Alardstraat in Sittard is maandag rond 22.30 uur door drie onbekende gewapende mannen overvallen. Hij moest onder bedreiging van een steekwapen zijn gsm en beurs afgeven.

Het slachtoffer raakte bij de overval licht gewond. De politie stelt een onderzoek in bij en in de woning naar de exacte toedracht en voor het veiligstellen van sporen. Ook is er een Burgernetbericht verspreid waarin zij vraagt uit te zien naar de drie verdachten. Een van hen zou gekleed zijn in een witte joggingbroek.