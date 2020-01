NS legt dienstregeling 2021 voor aan regionale overheden en reizigersorganisaties

NS legt haar plannen voor de dienstregeling 2021 voor aan regionale overheden en reizigersorganisaties. De binnenlandse veranderingen zijn bescheiden: voor ongeveer 99% van de reizigers verandert er nauwelijks iets. Vorig jaar was dat 95%. Er staan vooral een aantal regionale verbeteringen in de plannen. Zo verbetert de overstap voor Sprinterreizigers in Tiel en in Baarn.