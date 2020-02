Coentunnel gevaarlijkste stuk weg van Nederland

Op de kilometer asfalt tussen de aansluiting van de A8 tot aan het midden van de tunnel in de richting Den Haag vonden in een jaar tijd 63 aanrijdingen plaats1. Dat was 6 meer dan op de A1 bij de afslag Ede, het wegvak dat de tweede plaats bezette, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland. Het was ook een nieuw record. Niet eerder gebeurden er op één kilometer snelweg in een jaar tijd zoveel ongevallen. Ook de noordelijke uitgang van de Coentunnel stond hoog genoteerd op de lijst van gevaarlijkste wegvakken in 2019.

Bij de ingang van de Coentunnel gebeurden vorig jaar in totaal 63 ongelukken. Op de tweede plaats staat de A1 tussen hectometerpaal 53 en 54. Daar ging het 57 keer mis.