Politie Friesland neemt nieuwe patrouillevaartuig P64 in gebruik

Afgelopen vrijdag is, tijdens een feestelijke bijeenkomst bij scheepswerf Damen Shipyards in Gorinchem, de P64 gedoopt. 'De P64, van het type Stan Patrol 2005 is het nieuwste patrouillevaartuig van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in Friesland en vervangt de oude P64', zo meldt de politie woensdag.

Nederlandse binnenwateren

De P64 is het tweede vaartuig in een reeks van zes waarmee de politie haar vloot tot eind 2021 gaat vernieuwen. Het is één van de drie vaartuigen die geschikt is voor de vaart in de Nederlandse binnenwateren. Met de vervanging houdt de politie haar vloot up-to-date en blijft ze in staat om op de belangrijkste Nederlandse vaarwegen haar nautische politietaken uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het handhaven van wet- en regelgeving ten aanzien van beroepsvervoer over water en het uitvoeren van nautisch gerelateerde opsporingsonderzoeken. Maar ook het technisch onderzoek bij aanvaringen en arbeidsongevallen op schepen.

State of the art

Het aluminium schip heeft een lengte van 19.80 meter en een breedte van 5.10 meter. Het stuurhuis is gemaakt van composietmaterialen. Dankzij het lichte gewicht heeft het schip niet alleen een hogere snelheid, maar zorgt het ook voor een lager brandstofverbruik, en dus ook lagere uitlaatemissies. De P64 voldoet aan de nieuwste Europese emissienorm Euro 5 voor binnenvaartschepen en beschikt over een uitlaatgasnabehandelingssysteem. De brandstofefficiëntie wordt nog verder verbeterd door toevoeging van een Hull Vane. Dit innovatieve scheepsbouwelement is een onderwatervleugel die onder het achterschip is bevestigd en zorgt voor een hogere brandstofefficiëntie.

Warmtebeeldcamera

Voor de voortstuwing zorgen twee Volvo’s met in totaal circa 1400 PK. Goed voor een minimale topsnelheid van 40 km per uur. Bij de bouw van het schip is in het bijzonder rekening gehouden met duurzaamheid en Veilig en Gezond Werken (VGW). Een nieuw instrument dat door de bemanning erg gewaardeerd wordt is een camera in de mast van de P64. De camera is te bedienen vanuit de stuurhut en daar zijn ook beelden te zien. Naast de normale beelden kan deze camera ook warmtebeelden maken waardoor de omgeving ook gezien wordt bij duisternis en slecht zicht.