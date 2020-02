Gewonde bij aanijding op A2

Omstreeks 00:35 zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de A2 nabij Boxtel. Bij het ongeval zijn 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Meerdere politie eenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Een slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Twee passerende automobilisten zijn gestopt om te kijken of ze hulp konden bieden en hebben gewacht tot de hulpdiensten arriveerde. Een bergingsbedrijf heeft de twee auto's afgevoerd. Tijdens het ongeval was een rijstrook afgesloten zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden verrichten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.