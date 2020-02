Verzekeraars doen eerste schatting schade storm Ciara: 150 miljoen

Bedrag kan nog verder oplopen

Het Verbond benadrukt daarbij dat nog niet alle schadeclaims zijn ingediend en van sommige claims nog niet duidelijk is hoe groot de schade is. Daarnaast verwacht het Verbond dat het bedrag zal oplopen doordat er ook de komende dagen nog onstuimig weer verwacht wordt.

Voorlichting en waarschuwingen

'Verzekeraars waren er op voorbereid dat er vanuit het gehele land schademeldingen zouden binnenkomen', vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. 'Dat is ook gebeurd, maar Ciara heeft gelukkig minder schade aangericht dan de januaristorm in 2018.' Toen kwam het schadebedrag uit op 450 miljoen euro. 'De storm van afgelopen weekend was minder heftig, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsdiensten en verzekeraars.'

Vervolgschade

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft voor de schatting niet alleen naar de schades van afgelopen zondag gekeken, maar ook naar de maandag. 'Ook maandag was er in het grootste deel van het land nog sprake van flinke windstoten', vertelt Weurding. 'De ervaring leert dat dat tot vervolgschade kan leiden. Dakpannen die zondag door windstoten zijn losgetrild, kunnen maandag alsnog van het dak afwaaien.'

Goed verzekerd

Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen schade door flinke windstoten. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm. Dit geldt voor de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering.