Verdachte brief onderschept in Maastricht ; Ontploffingen in Kerkrade en Amsterdam

De politie stelt een onderzoek in naar een ontploffing van een briefpakket. Iets voor half negen kwam er een melding binnen dat er bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade een briefpakket is ontploft.

Er zijn geen gewonden gevallen, het bedrijf is ontruimd en het Team Explosieven Verkenning komt ter plaatse voor onderzoek.

Amsterdam

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8.00 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Ook hier zijn geen gewonden gevallen.

Maastricht

Melding van een verdachte brief in een pand Avenue Ceramique in Maastricht. Volgens de politie heeft hier geen ontploffing plaatsgevonden. Aanwezigen in pand ondergebracht in een gebouw in de buurt. Het team explosieven verkenner van de politie doet onderzoek. Deze melding wordt meegenomen in onderzoek naar de ontploffingen in Amsterdam en Kerkrade.

