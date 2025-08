Lichaam in uitgebrande auto gevonden, politie start internationaal onderzoek

Afgelopen dinsdag 29 juli is vlak over de grens vlakbij het Limburgse Landgraaf in een uitgebrand voertuig het lichaam van een onbekend persoon aangetroffen. Dit meldt de politie.

Internationaal onderzoek opgestart

Het voertuig werd door de Duitse hulpdiensten in Scherpenseel aangetroffen. 'De Nederlandse en Duitse politie trekken samen op in het daaropvolgende onderzoek', aldus de politie.

Achterhalen identiteit en doodsoorzaak

Er is nog niets bekend over de identiteit van de aangetroffen persoon, noch over hoe deze persoon om het leven is gekomen. De vindplaats ligt enkele meters van de grens tussen Duitsland en Nederland. Politie en Justitie aan beide kanten van de grens trekken nauw samen op in het onderzoek. Dat onderzoek richt zich op het achterhalen van de identiteit van de aangetroffen persoon en de omstandigheden van het overlijden.

Actuele vermissingszaak

Politie Limburg deed al onderzoek in een actuele vermissingszaak. Onderzocht wordt of er mogelijk een verband is met de zaak in Duitsland. Meer informatie over het aangetroffen voertuig en overleden persoon in Duitsland, danwel de vermissingszaak in Limburg kan de politie in belang van het onderzoek op dit moment niet vrijgeven.