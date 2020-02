Celstraf en tbs voor poging tot verkrachting en aanranding van minderjarigen

De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man uit Wageningen voor een poging tot verkrachting en aanranding van 2 minderjarige jongens. Daarnaast had de man kinderporno in zijn bezit waaronder een foto die hij zelf van een van zijn slachtoffers had gemaakt. De man krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar. Daarnaast legt de rechtbank tbs met dwangverpleging op. Tot slot moet de man een schadevergoeding van in totaal bijna 6500 euro aan de slachtoffers betalen.

De man benaderde op 12 november 2018 een 11-jarige jongen op straat. Hij vroeg de jongen om met hem mee te gaan voor gratis games. Vervolgens nam de man de jongen mee naar het bos en heeft daar zijn broek naar beneden getrokken, met zijn handen aan de billen gezeten en zijn geslachtsdeel tussen de billen van de jongen heen en weer bewogen. De man is uiteindelijk weggerend omdat het slachtoffer begon te huilen.

Op 25 mei 2019 benaderde de man nog een keer een 11-jarige jongen op straat. Hij vroeg de jongen met hem mee te gaan voor een kaart van het spel Fortnite. Vervolgens nam de man de jongen mee naar een plek achter een zandberg en vroeg hem daar zich om te draaien. De man heeft met zijn handen de billen aangeraakt, een foto van de billen gemaakt, gemasturbeerd en is klaargekomen, waarbij er sperma op de billen van het slachtoffer terecht is gekomen. Nadat de jongen nattigheid op zijn billen voelde is hij weggerend.

Poging tot verkrachting en aanranding

De rechtbank oordeelt dat op 12 november 2018 sprake is geweest van een poging tot verkrachting. De man voerde handelingen uit die erop wijzen dat hij het lichaam van de jongen wilde binnendringen. Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de man op 25 mei 2019 het slachtoffer heeft proberen te verkrachten. Daarom spreekt de rechtbank de man vrij van een poging tot verkrachting. Wel veroordeelt de rechtbank de man voor het aanranden van dezelfde jongen.

Planmatig te werk

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij op doortrapte wijze de slachtoffers heeft misleid door hen computerspelletjes aan te bieden. Hij maakte op deze manier misbruik van hun kwetsbaarheid en het vertrouwen dat zij in hem hadden. Hij dacht daarbij alleen aan het bevredigen van zijn eigen seksuele behoeften en bekommerde zich niet om de hevige angst van deze jongens. Ook de ouders van de jongens stonden enige tijd doodsangsten uit toen zij hoorde dat hun zoons waren meegegaan met een vreemde man en zij hen niet konden vinden.

Gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging

Uit onderzoek door een psychiater en psycholoog blijkt dat de man een stoornis heeft waardoor zijn handelingen hem verminderd toegerekend kunnen worden. Op de zitting is door deskundigen aangegeven het risico op herhaling op soortgelijke feiten groot is. Zij adviseren dat tbs met dwangverpleging nodig is. De rechtbank neemt de adviezen van de deskundigen over.

Schadevergoeding

Tot slot zijn de vorderingen die de ouders van beide slachtoffers hebben ingediend volledig toegewezen. De man moet aan hen een schadevergoeding van in totaal bijna 6500 euro betalen.