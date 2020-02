OM eist 3 jaar cel voor belastingfraude en verduistering van bijna 5 miljoen

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de voormalig directeur van het advieskantoor Major Logistic Support B.V. 'Het OM verwijt de man het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor een opdrachtgever in Hong Kong', zo meldt het OM vrijdag.