Vijf aanhoudingen voor drugs in schrootcontainer

Afgelopen week heeft de politie, naar aanleiding van het aantreffen van 270 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven, vijf verdachten in de leeftijd tussen 28 en 49 jaar aangehouden. Dit meldt de politie zaterdag.

Schrootcontainer

De verdovende middelen zaten verstopt tussen het schroot in een container afkomstig uit Brazilië. De aangetroffen cocaïne is inmiddels vernietigd. De DRR heeft de zaak verder in onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.