Dader bombrieven gebruikt opmerkelijke handtekening

Brieven ontbrand

Eind vorige week doken daadwerkelijk brieven met een snel ontvlambare stof op. Enkele van deze brieven kwamen ook tot ontvlamming. De gevaarlijke poststukken kunnen bij ontbranding ernstige brandwonden veroorzaken. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond. In de afpersingsbrief werd de geadresseerde bedreigd en een betaling van een bedrag in bitcoins geëist. De hoogte van dit bedrag varieerde per bedrijf.

Opmerkelijke 'handtekening'

De persoon die de dreigbrieven heeft verstuurd heeft op elk van de 10 door bedrijven ontvangen brieven precies dezelfde handtekening gezet: ---------------//---------------. Mogelijk is dit een handelsmerk van de persoon die ook gebruikt wordt bij andere communicatie.

Zakjes

De afperser heeft de ontvlambare stof in specifieke zakjes gestopt. Er zijn in de afgelopen vijf jaar inmiddels tienduizenden van dit soort zakjes in Nederland in omloop gebracht. Op de zakjes met de afmetingen van 10 x 9 cm is het aangezicht van Delft gedrukt. Deze zakjes worden door slechts één drukkerij gemaakt in Nederland en worden veel gebruikt in souvenirwinkels en op markten.

Batterij

In tien brieven zat specifiek een 9 volt Duracell-batterij; een Professional Alkaline Battery. Deze Duracell-batterijen worden los verkocht of per tien. Het omhulsel met daarop de naam Duracell waren verwijderd. De batterijen zijn zonder omhulsel in de envelop gedaan. Mogelijk is het iemand opgevallen dat iemand zulke, uit elkaar gehaalde, batterijen in zijn bezit had. Of misschien zijn de omhulsels ergens gezien of achtergelaten.

Beloning 15.000 euro

Een groot team aan in- en externe deskundigen onderzoekt momenteel de zaak. Er is 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die zorgt voor de aanhouding van de dader.