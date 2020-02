Man doodgeschoten voor woning in Leersum

Dinsdagmiddag is bij een schietincident voor een woning in Leersum iemand om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Aanhouding

De politie kreeg rond 12.40 uur een melding van een schietincident voor de woning aan de Vredeoordlaan. Aldaar trof de politie in de woning een overleden persoon aan. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Afzetting

Rond de woning heeft de politie een afzetting gemaakt met hekken met zwarte doeken. Het dode slachtoffer ligt onder een laken op de oprit voor de woning.

Update

Volgens RTV Utrecht zou het slachtoffer de vader zijn van een 23-jarige vrouw die vorig jaar na zware mishandeling overleed in haar appartement in de City Campus Max-flat in de wijk Transwijk. De politie wil dit nog niet bevestigen.