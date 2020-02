Beschonken jonge spookrijder A73 krijgt maximale taakstraf

Vrijdag heeft de rechtbank in Roermond een man die in november 2017 met drank op als spookrijder door de A73 reed, veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. 'Daarnaast krijgt hij een rijontzegging van 1 jaar en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Op de vlucht geslagen voor de politie

De man, destijds 19 jaar oud, negeerde na een avondje stappen een stopteken van de politie en sloeg op de vlucht. Op de afrit Laurentius raakte hij in een spin en reed hij als spookrijder terug door de Roertunnel. Hij passeerde daarbij rakelings 3 politieauto’s. Door oplettendheid van de betrokken politieagenten en heel veel geluk raakte niemand gewond.

Geen poging tot doodslag

Wat de man deed was ontzettend gevaarlijk, maar geen poging tot doodslag, zo oordeelt de rechtbank. Het is namelijk nooit de bedoeling van de man geweest zijn tegenliggers van het leven te beroven. De man was in paniek, bleef rechts rijden en seinde met zijn verlichting.

Auto aan de kant gezet

Na de tunnel heeft hij zijn auto aan de kant gezet en kon hij worden aangehouden. Tijdens de zitting zei hij veel spijt te hebben van wat hij heeft gedaan. Omdat de rechtbank de verdachte vrijspreekt van de poging tot doodslag, komt zij tot een veel lagere straf dan het openbaar ministerie eiste.