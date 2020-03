Politieagent neergestoken na melding huiselijk geweld

Na een melding van huiselijk geweld is zondagavond rond 21.30 uur in of bij een woning aan de Nachtegaalstraat in Drachten een politieagent door een man met een mes aangevallen en neergestoken. 'Hierop is de verdachte door de politie neergeschoten', zo meldt de politie zondagavond.