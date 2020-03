Rechter legde vorig jaar 218 keer tbs op

Rechters legden vorig jaar 218 keer tbs op. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 145 gevallen ging het om tbs met dwangverpleging, in 73 gevallen om tbs met voorwaarden. Een jaar eerder, in 2018, legde de rechter in totaal nog 250 keer tbs op.

Het is voor het eerst in jaren dat het aantal keer dat tbs wordt opgelegd daalt. Maar het aantal maatregelen ligt nog steeds fors hoger dan 5 jaar geleden, toen de maatregel in totaal 146 keer werd opgelegd. Rechter Jan Moors: ‘Er is geen onderzoek gedaan naar de reden voor de stijging sinds 2015. We hebben wel de indruk dat meer mensen met een psychische stoornis in aanraking komen met het strafrecht. Dan is het aan de rechter of hij een straf oplegt of een behandeling. Dat kan ook tbs zijn.’

Wanneer tbs?

Tbs (terbeschikkingstelling) is een behandelmaatregel die de rechter kan opleggen als iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Om de samenleving te beschermen wordt iemand behandeld. Zolang de officier van justitie op basis van adviezen denkt dat er nog sprake is van een stoornis en het risico op herhaling, zal hij de rechter vragen om de maatregel te verlengen met 1 of 2 jaar. De rechter laat zich bij zo’n beslissing vervolgens adviseren door onder andere de tbs-kliniek en onafhankelijke deskundigen.

Bij tbs met dwangverpleging gaat de veroordeelde naar een forensisch psychiatrisch centrum (beter bekend als tbs-kliniek), maar de rechter kan ook kiezen voor tbs met voorwaarden. De verdachte moet zich dan aan een aantal voorwaarden houden, zoals meewerken aan een behandeling (meestal deels in een kliniek) of bijvoorbeeld stoppen met drugsgebruik.