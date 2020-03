Met corona besmette 16-jarige jongen op intensive care opgenomen

In het Kinderziekenhuis van het Erasmus is een 16-jarige jongen opgenomen die is besmet met het coronavirus. Hij ligt inmiddels op de intensive care. Dat bevestigt de GGD na vragen van RTL Nieuws. De familie van de jongen roept heel Nederland op: "Word wakker en neem dit virus serieus."

De ouders zijn erg bezorgd nu hun zoon ligt aan de beademing en onder narcose in het Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij had geen last van onderliggende gezondheidsklachten, waardoor de ernstige gevolgen van de besmetting onverwacht aankomen bij de familie. De ouders zelf zitten met de zus en de broer van de jongen in quarantaine.

''Denk er niet te makkelijk over''

De ouders en de kinderen roepen Nederlanders op ''geen grapjes meer over te maken en er niet te makkelijk over te denken.''

Sjaak de Gouw, landelijke woordvoerder infectieziektebestrijding van de GGD GHOR Nederland, zegt tegenover RTL: ''jongeren besmet kunnen raken met het coronavirus. Maar bij een besmetting krijgen de meeste jongeren nauwelijks klachten. "De jeugdige cellen zijn beter in staat om dit virus te verwerken. Ze hebben vaak geen of soms milde klachten. De meeste jongeren zullen dus niet eens merken dat ze ziek zijn als ze besmet zijn met het virus."