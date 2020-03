Scherp oog agenten leidt naar 300.000,- euro

Agenten in Rotterdam controleerden woensdagmiddag 18 maart een personenauto op de Dordtselaan. Toen zij de inzittenden aanspraken, zagen zij dat in het voertuig een plastic tas liggen. 'Bij nader onderzoek van de mannen en het voertuig bleek dat in deze plastic tas ruim 200.000,- euro aan contact geld zat', zo meldt de politie donderdag.

Aanhouding voor witwassen

'De twee inzittenden waaronder de 53-jarige eigenaar en een 43-jarige passagier werden direct aangehouden ter zake witwassen en het geld werd in beslag genomen', aldus de politie.

Nog meer cash

Agenten pakten direct door en deden een doorzoeking in de woning van de 53-jarige eigenaar van de auto. Daarbij werd een zeer duur horloge en nog bijna 100.000,- euro aangetroffen. Daarmee was de koek nog niet op. De eigenaar van de auto bleek ook nog betrokken te zijn bij een coffeeshop in de wijk. Ook daar werd direct een doorzoeking uitgevoerd.

Doorzoeking coffeeshop

Bij deze doorzoeking bleek dat er aanzienlijk meer softdrugs in de coffeeshop waren opgeslagen dan wettelijk is toegestaan. In totaal werd meer dan drie kilo aan softdrugs en meer dan achttien kilo aan spacecake aangetroffen. Ook namen de agenten de boekhouding van de coffeeshop in beslag voor nader onderzoek.