Aanhouding bij opnames videoclip ‘drill rap’

Rond 17.00 uur die vrijdagmiddag surveilleerden agenten in Amsterdam-West toen zij op het Mikonospad een grote groep mannen bij een speeltuintje zagen staan. Sommige van de mannen hadden bivakmutsen op, er liep iemand met een camera rond en de agenten besloten daarom poolshoogte te gaan nemen. Een groot deel van de groep van zo’n dertig man liep hierop weg, sommigen bleven staan. Op de vraag van de agenten wat de mannen aan het doen waren, gaf één van de mannen aan dat ze een ‘drill rap’-videoclip opnamen. Deze man liep vervolgens snel weg, nadat agenten wilden weten of hij dan ook wapens bij zich had. Uit ervaring wisten de agenten dat in videoclips van ‘drill rap’ vaak (verboden) wapens worden gebruikt. De man zei geen wapens bij zich te hebben, maar de oplettende agenten merkten meteen op dat dit niet klopte. De jas van de man stond open en op het moment dat hij zich omdraaide, zagen de agenten dat hij een groot mes bij zich droeg. Ze hielden de man direct aan en namen bij hem een mes van dertig centimeter in beslag.