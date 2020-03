Supermarktmedewerker in gezicht gespeugd door boze klant

Een 56-jarige Tilburger heeft zich volgens omstanders en personeel vanmorgen misdragen in een supermarkt in Tilburg. Hij ging op agressieve toon op korte afstand van een winkelende vrouw staan, probeerde bier te stelen, weigerde te vertrekken en bespuugde een medewerker vol in het gezicht.