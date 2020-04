Overtreding noodverordening in woning Lewedorp

In een woning in Lewedorp werd vannacht door agenten de 59-jarige bewoner geverbaliseerd omdat hij de geldende noodverordening ivm het coronavirus overtrad. De man had acht mensen op bezoek en in de ruimte waar zij waren kon niet de wettelijk toegestane veilige anderhalve meter afstand gehouden worden.

Agenten kwamen bij de woning nadat er klachten waren binnengekomen bij de politie over geluidsoverlast. Zij troffen een groep mensen in de woning in een ruimte die omgebouwd was tot een soort bar. De aanwezigen zijn allemaal gewaarschuwd en naar hun eigen huis gestuurd. Ook werd aangegeven dat de overlast van de harde muziek afgelopen moest zijn. De bewoner van de woning was van mening dat de noodverordening niet voor hem gold en dat hij niets te maken had met de geldende regels.

Enkele uren later kwamen weer klachten over het adres. De agenten zijn wederom naar de woning gegaan. Nu troffen zij enkel de bewoner aan in het huis, de muziek stond nog altijd heel hard. De man heeft een laatste waarschuwing gekregen voor wat betreft de geluidsoverlast. Met hem is afgesproken dat bij een volgende melding bekeurd gaat worden en dat mogelijk zijn apparatuur in beslag wordt genomen.