Jongetje (8) omgekomen bij woningbrand, moeder gewond naar ziekenhuis

Maandagavond is bij een woningbrand aan de Bieslookweg in Tilburg een 8-jarige jongentje overleden. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Melding woningbrand

'Iets voor 21.00 uur kreeg de politie een melding van brand in een woning aan de Bieslookweg. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse waren, bleken twee personen nog in de woning aanwezig te zijn. 'Beide zijn door de brandweer naar buiten gebracht en daar werd direct eerste hulp verleend. Er waren onder andere twee trauma helikopters geland om hulp te verlenen. Helaas mocht de hulp voor de 8-jarige jongen niet baten', aldus de politie. Het andere slachtoffer, de moeder van het gezin, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Hoewel er geen aanwijzingen zijn van een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag heeft de politie toch een onderzoek ingesteld. Dat wordt altijd gedaan als er sprake is van een niet natuurlijke dood. Het onderzoek bestaat onder andere uit een forensisch onderzoek op de plaats van het incident en een tactisch onderzoek door de recherche.

Slachtofferhulp

Verschillende buurtbewoners hebben gisteren hulp verleend. Zij krijgen slachtofferzorg aangeboden. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers, nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Een medewerker van Slachtofferhulp kan emotionele hulp bieden.

Heeft u ook behoefte aan slachtofferzorg? In contact komen kan via https://www.slachtofferhulp.nl/.