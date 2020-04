Drukte in Bollestreek ondanks maatregelen om corona verspreiding tegen te gaan

Zaterdag was het al erg druk, maar vandaag was het opnieuw druk. Tegenover de NOS zegt burgemeester Arie van Erk van Hillegom, dat hij het zat is. "Het is net zo druk als gisteren en ook vergelijkbaar met andere drukke dagen in het voorjaar", zegt hij. "Ik denk weleens: hebben jullie onder een steen gelegen of zo?"

Vandaag namen de gemeentes in de Bollenstreek opnieuw extra maatregelen om bezoekers te weren. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft zondag meer wegen afgesloten. Handhavers houden de routes in de gaten en delen boetes uit. "Jammer dat het zo moet, maar gezondheid gaat boven alles", schrijft de veiligheidsregio op Twitter.