Celstraf voor man die agent beet in Rotterdam-West

1,5 meter

Dinsdag 7 april wordt een groepje mannen in Rotterdam-West even na acht uur ’s avonds aangesproken door meerdere agenten. De groep houdt zich niet aan de verplichte 1,5 meter afstand, waarop de agenten de mannen een waarschuwing willen geven. De beide verdachten weigerden aan identificatie mee te werken. Een 30-jarige Rotterdammer die zijn ID bewijs niet wil tonen wordt aangehouden. Tijdens de aanhouding begint hij zich vrij snel te verzetten. Daarbij rukt hij zich los en slaat om zich heen. Ook probeert hij de wapenstok, pepperspray en het vuurwapen van agenten af te pakken. Tijdens zijn verzet bijt hij twee agenten in de arm.

Hij wordt direct aangehouden. Een andere man bekogelt de politie met iets wat op de grond ligt en geeft een schop aan een agent die bezig is met de aanhouding van de andere verdachte. Vervolgens vlucht hij. Deze 29-jarige Rotterdammer wordt later aangehouden.

Corona

Het OM neemt het de verdachten zeer kwalijk dat zij de agenten hebben mishandeld en zelfs gebeten. De officier van justitie vandaag daarover op zitting: “Deze mensen, in vitale beroepen, staan ondanks de Coronacrisis elke dag voor ons klaar en dat moeten ze ook kunnen blijven doen. Juist in deze tijd, waarin onze maatschappij onder druk staat en veel mensen bang zijn voor besmetting met het Coronavirus is het belangrijk dat agenten goed hun werk kunnen doen. Mensen aanspreken op het houden van afstand is daar een belangrijk onderdeel van. Dat verdachten zich vervolgens zo hebben misdragen tegen de betrokken agenten is volstrekt onbegrijpelijk en rekenen wij hen zwaar aan.”

Poging zware mishandeling

De man die verdacht wordt van het bijten van de agent en zich heeft verzet bij zijn aanhouding, heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan poging zware mishandeling en verzet met letsel. Bij de betrokken agent, waar was doorgebeten, bestond de kans op een virale infectie. Tegen deze verdachte eiste de officier van justitie vandaag de zwaarste straf; een gevangenisstraf van 8 maanden.

Tegen de medeverdachte van de bijter eiste de officier een gevangenisstraf van 2 maanden. Hij werd verdacht van het mishandelen van een agent door hem te schoppen en het belemmeren van de aanhouding van de mede-verdachte. Het feit dat verdachten hun geweld hebben gericht tegen agenten werkte strafverzwarend.

Straffen

De rechter deed vandaag uitspraak en achtte bewezen dat de mannen zich hebben schuldig gemaakt aan poging zware mishandeling, verzet en mishandeling. Zij veroordeelde de twee verdachten tot gevangenisstraffen van 8 maanden, waarvan vijf voorwaardelijk en 2 maanden.