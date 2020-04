Chinook helpt natuurbrand Deurnsche Peel te blussen

Harde wind

De brand die even voor 13.00 uur maandagmiddag uitbrak op de Deurnsche Peel werd door de wind aangewakkerd waardoor het vuur zich snel verspreidde en de brand al snel groter werd. Rond 14.50 uur stond een stuk natuurgebied ter grootte van 800 bij 500 meter in brand.

Veel materieel ingezet

De brandweer Zuid-Oost Brabant zette flink wat materieel in om de brand te bedwingen en kwam met 8 blusvoertuigen en 6 waterwagen ter plaatse. Ook Limburg-Noord zette nog eens 4 blusvoertuigen in om de natuurbrand te blussen maar de aanwakkerende wind maakte dat lastig. Daarom besloot de brandweer rond 14.40 uur om ook de hulp van de luchtmacht in te roepen.

Chinook helikopter

Rond 17.40 vertrok er een Chinook blushelikopter richting Deurne om blusondersteuning vanuit de lucht te geven. Onder de Chinook hangt een waterzak waar per keer 10.000 liter water mee kan worden gedropt. Nadat de helikopter een aantal keer water boven de brandhaard had gedropt keerde deze rond 19.40 uur terug naar Gilze-Rijen om brandstof bij te tanken om vervolgens weer terug te keren naar de Deurnsche Peel om verder af te blussen.

Update 19.45

De brandweer meldt dat de brand in hevigheid afneemt. Volgens de brandweer vormt de ingezette Chinook helikopter van de luchtmacht een flinke aanwinst in de totale slagkracht. De brandweer verwacht wel dat er nog lange tijd stankoverlast merkbaar zal zijn.