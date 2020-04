'De Derde Wereldoorlog kan elk moment beginnen'

Er dreigt een derde wereldoorlog dit jaar nog hoe we er nu voor staan. Dat stelt oud-officier Ingo Piepers. De spanningen tussen Iran en de VS zou wel eens het middelpunt kunnen worden van een nieuwe oorlog.

''Uit mijn onderzoek blijkt dat het internationale systeem zich periodiek moet herschikken om weer een nieuwe balans te vinden die een periode van stabiliteit mogelijk maakt. Zo werkt het natuurlijke groeiproces van een anarchistisch statensysteem: met groeistuipen. Het wordt aangedreven door bevolkingsgroei en rivaliteiten tussen soevereine staten.

De laatste ‘systeemreorganisatie’ was de Tweede Wereldoorlog. Uit data-analyse blijkt dat het systeem rond 2020 plus of min twee jaar, wederom kritiek wordt en een ‘systeemoorlog’ produceert om het verstoorde evenwicht op globale schaal te herstellen.

Pandamie

De steeds sterkere rivaliteiten tussen grootmachten met name het afgelopen decennium, is onderdeel van de aanloop ernaartoe. Omdat het internationale systeem niet meer functioneel en in hoge mate gefragmenteerd is, is ook de reactie op deze pandemie zo teleurstellend.

Ook de weinig empathische opstelling van Nederland bij steunverlening aan Italië en Spanje past daarbij. De pandemie treft ons op een zwak moment en jaagt rivaliteiten verder aan. Een oplossing – een ‘Brodie-moment’ – zal niet komen vanuit deze staten, maar mogelijk wel van burgers en organisaties die zich internationaal mobiliseren. Globalisering maakt ons kwetsbaar, maar kan ons ook veel krachtiger maken.

Geen Russische tanks door de straten

Piepers geloof niet dat hier binnenkort Russische tanks zullen binnenrijden, maar de oorlog zal ontwrichtend zijn. Cyberoorlog is een bruikbaar instrument geworden, daarin bestaan geen grenzen. We zijn afhankelijk van een globale logistieke infrastructuur die onder meer de schappen van Albert Heijn gevuld houdt. Als die morgen stilligt, hebben wij allemaal een probleem. Of stel dat ons betalingssysteem succesvol wordt gehackt, wat dan?

‘Het gebruik van kernwapens is niet uit te sluiten, aldus Piepers. Piepers heeft zijn boeken On the Thermodynamics of War and Social Evolution en 2020 Warning gratis online gezet.