Auto botst op pijlwagen; drie personen naar ziekenhuis

Donderdagavond heeft rond 23.45 uur een verkeersongeval op de Provincialeweg N247 plaatsgevonden. Hierbij botste een personenauto met hierin twee inzittenden tegen een pijlwagen die daar stond in verband met wegwerkzaamheden.

De bestuurder, een 27-jarige man uit Medemblik, en zijn bijrijder, een 20-jarige man uit Medemblik, werden door de brandweer uit de auto bevrijd en met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het rijbewijs van de Medemblikker is ingevorderd. In het ziekenhuis werd bloed van de bestuurder afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed van verdovende middelen heeft gereden. Ook de bestuurder van de pijlwagen, een 48-jarige man uit Culemborg, moest door de brandweer uit zijn voertuig gehaald worden. De Culemborger werd eveneens ter controle vervoerd naar het ziekenhuis maar bleek geen letsel te hebben.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.