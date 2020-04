Jongetje (10) overleden bij heftig ongeval op Bosscheweg in Drunen

Op de Bosscheweg in Drunen is vrijdagavond rond 19.30 uur een jongetje van 10 jaar overleden bij een ernstig ongeval waarbij twee motoren betrokken zijn. De straat is afgezet en de brandweer heeft het ongeval afgeschermd.

Twee traumaheli's

Ook kwamen twee traumahelikopters ter plaatse bij het ongeval. Het jongetje reed op een kleine motor en kwam in botsing met de motorrijder. Het jongetje is ter plaatse overleden. Zijn kleine motor vloog na de aanrijding in brand. De motorrijder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval tussen de twee motoren precies kon gebeuren wordt nu door verkeersspecialisten van de politie onderzocht.