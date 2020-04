Uitstel btw-betaling alleen mogelijk ná doen van btw-aangifte bij Belastingdienst

Donderdag 30 april is de deadline voor het indienen en betalen van de btw-aangifte over het eerste kwartaal. De Belastingdienst ziet dat het aantal aangiftes enigszins achterloopt in vergelijking tot het voorgaande jaar, mogelijk als gevolg van de coronacrisis. De dienst roept ondernemers op vandaag alsnog (kwartaal)aangifte btw te doen. Ondernemers die als gevolg van corona aanspraak willen maken op uitstel van btw-betaling kunnen zonder aangifte namelijk geen uitstel van betaling aanvragen.